移民局突击行动 三天捕七名涉逾期逗留者

三天内突击检查六个地方，移民与关卡局人员逮捕七名疑在本地逾期逗留的男女。

移民局星期四（5月25日）在脸书贴文说，当局于5月8日至10日间，在全岛展开了六次突击行动，逮捕了三名女子和四名男子。这些落网者涉嫌在本地逾期逗留。

根据当局上传的视频，六次执法行动的地点分别是惹兰苏丹（Jalan Sultan）、丹戎加东（Tanjong Katong）、珍珠山、成保路（Seng Poh Road）、惹兰德惠（Jalan Teck Whye）和永平路。

一名来自乌干达的女子，于5月8日在惹兰苏丹被捕。（取自移民与关卡局脸书）

七名被捕的男女分别来自乌干达、孟加拉、乌兹别克斯坦、韩国、缅甸和印度。其中，两名来自乌兹别克斯坦的男子是在5月9日同时被捕。

当局在5月9日的突击行动中，在成保路逮捕一名来自韩国的男子。（取自移民与关卡局脸书）

移民局在贴文中强调，当局严正看待逾期逗留的案子。在移民法令下，逾期逗留者若罪成，可被判最长六个月监禁，外加至少三下鞭刑。

作为边境的守护者，移民局致力于维护新加坡的安全，并将继续展开执法行动，以控制非法移民的情况。

当局也呼吁公众，若有任何有关涉嫌违反移民法令的情报，可上网举报。