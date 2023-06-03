【香会】印尼防长促香会制定声明 吁俄乌停火展开和谈

印度尼西亚国防部长普拉博沃倡议香格里拉对话的与会各方制定声明，呼吁俄乌战争双方停止敌对行动并立即展开和平谈判。

普拉博沃星期六（6月3日）上午在香格里拉对话第三场全会“化解日趋紧张局势”发言时说，欧洲和印太两个地区的安全形势相互影响，俄乌战争不只推高能源和粮食价格，也造成巨大的人命伤亡。他倡议双方尽快停止敌对行动，并呼吁香会各方自愿联署声明，敦促俄乌和谈。

普拉博沃为声明内容提出几点倡议，包括：就地停火，双方各从前线位置后撤15公里，设立非军事地带（Demilitarized Zone）；由联合国在非军事地带设立和派遣监测和观察小组；以及由联合国在争议地区举行公投，客观确立这些地区多数居民的意愿。

他也表示，印尼愿意根据联合国维和框架，派出军事观察人员。

普拉博沃说，历史证明上述措施有助实现和平。他呼吁各方不把问题归咎于冲突中的任何一方。“为了世界的安全，无辜生命的安全，我们必须尽快停止敌对行动。”

“折中妥协”（compromise）的主题贯穿普拉博沃的发言。他说，折中妥协不只是亚洲的传统，历史上这也是不同社群和社会能取得繁荣的“唯一途径”，各国必须通过对话和磋商克服地缘政治上的敌对关系，化解领土纠纷，寻求共赢方案。

谈到中美之间的角力，普拉博沃说，一旦中美之间的矛盾演变成“新冷战”，灾难性后果也就离世界更近。

但普拉博沃相信，中美领导人都具备智慧，也意识到他们肩负的重担。他认为，伟大的领导力最终会占上风，中国和西方领导人会以人道的方式，通过折中妥协与合作化解冲突。