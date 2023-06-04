【香会】乌防长呼吁中国力促俄撤出乌克兰全境 之后方可和谈

乌克兰国防部长雷兹尼科夫呼吁中国对克里姆林宫施加影响力，促成俄军撤出乌克兰全境，乌克兰愿意坐下来谈判和平协议，但和谈必须在俄军撤军之后。

雷兹尼科夫星期六（6月3日）在香格里拉对话场边接受《联合早报》访问时说：“如果中国对克里姆林宫有影响力，他们可以轻易阻止俄罗斯人。俄军撤出我们国家，之后我们就可以同伙伴、斡旋者、协调人坐下来谈判战后和平共存的方案。但在这之前，请离开我们家园。”

雷兹尼科夫所指的，俄罗斯须先撤出乌克兰全境，包括2014年被俄罗斯吞并的克里米亚，以及去年被俄罗斯并入的乌东地区卢甘斯克和顿涅茨克。

雷兹尼科夫也表明不信任俄罗斯的语言，需要看到行动。

他说：“在俄罗斯全面入侵前，我曾作为乌克兰代表团副团长参加明斯克进程。我可以告诉你，我不信任俄罗斯人在谈判桌讲的话。”

“因此，如果中国要成为历史的真英雄，请阻止俄罗斯。”

另据彭博社报道，中国防长李尚福与雷兹尼科夫星期六在香会场边会晤，李尚福提出要使用一切可能的手段对外联系，以尝试结束俄乌战争，同时承诺扩大中国与乌克兰的军事沟通。

乌克兰国防部副部长哈夫里洛夫说：“他们准备进行沟通，以扩大乌克兰和中国军事领导人之间的接触。我希望我们在会后能看到一些动作。”