【香会】东帝汶总统：不信中国会做出损人不利己之事

中国近年对太平洋岛国日益扩大的影响力令西方国家感到不安。东帝汶总统拉莫斯—奥尔塔呼吁欧美勿用狭隘的眼光看待中国，毕竟中国的国家利益和人民福祉与全世界相互交织，他不相信中国会做出损人不利己的事。

来新出席第20届香格里拉对话的奥尔塔（Jose Ramos-Horta）博士，星期天（6月4日）在题为“亚太安全的新伙伴关系”的第六场全体会议上发言时，谈及大国角力。奥尔塔去年4月二度出任东帝汶总统，他是参加本届香会的唯一国家元首。

奥尔塔批评一些国家以“井蛙之见”（tunnel vision）看待中国崛起，认为它是区域和全球威胁，这样的观点根本毫无说服力。他说：“中国的影响力遍及全球，它现在是一个世界大国，它的利益、财富、人民福祉和安全，与全球所有国家交织在一起。我认为，中国不会杀鸡取卵。”

奥尔塔的讲话对应的是西方国家对中国在太平洋岛国影响力增长的担忧。过去10年，由于在基础设施和渔业方面投入了大量资金，中国已成为所有太平洋岛屿的主要贸易伙伴，而且双边合作也从经济领域，渐渐扩展到法律、服务等其他方面。

为了抗衡中国的影响力，美国国务卿布林肯5月下旬刚代表总统拜登访问巴布亚新几内亚，参加美国与太平洋岛国论坛（U.S.-Pacific Islands Forum），拜登原本要亲自出访，但因国会债务上限谈判被迫取消行程。

奥尔塔试图安抚西方国家对中国的担忧，但他的发言也突显了中国崛起后与一些发展中国更亲近的关系。

奥尔塔用一个小故事，向“美国和欧洲朋友”解释为什么世界多个国家正在把注意力转向中国”。他说，东非国家索马里在1977年入侵埃塞俄比亚，结果与当时最重要的盟友苏联决裂，导致索马里从此失去靠山，经济、发展一蹶不振。

奥尔塔忆述自己1990年代曾在日内瓦，与一名索马里外交官交谈。这名外交官对他说：“过去，当欧洲人和美国人就人权议题教训我们时，他们拒绝向我们提供帮助。我们就求助于莫斯科。现在我们孤立无援，无处可去。没有人帮助我们。”

奥尔塔说，如今随着中国成为一个“真正的大国”，曾经对西方抱有希望但最终幻灭的国家，找到新依靠。奥尔塔说：“虽然我和这位索马里外交官朋友失联多年，但她现在大概会说，‘我们不再孤单。我们现在会靠向中国’。”