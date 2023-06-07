南大与台达合作设立企业先进机器人实验室

南洋理工大学与提供电源管理及散热解决方案的业者台达再次合作，成立企业实验室，携手研发自主移动机器人等先进机器人技术，以应对劳动力短缺的问题。

这个投入2400万元打造的台达—南洋理工企业先进机器人实验室，获得国立研究基金会旗下研究、创新与企业2025计划的支持。

自2016年合作成立网宇实体系统研发中心后，南大和台达今年再深化合作，并将在接下来三年，着重于开发新一代自主移动机器人（Autonomous Mobile Robots）技术，包括智能传感和操控等新兴科技，旨在协助制造业和企业内部物流，应付人力短缺带来的挑战。

双方将在研发智能机器抓手、用于材料处理的机器手臂操控技术，以及在动态环境运输物品所需的传感、态势感知（situational awareness）和实时决策的技术这三方面，开展六个合作项目。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期三（6月7日）为这个新实验室主持开幕仪式。他致辞时说，这个公共与私人领域的合作可推动技术的发展，使机器人能够执行复杂的任务，并提高机器人的态势感知能力等。我国日后可在仓库、医疗保健和服务业领域使用这些机器人。

“这些合作关系不但能创造高经济价值，也能为国人提供良好的就业机会。它们有助新加坡保持作为全球商业、创新和人才枢纽的竞争力，也带来可满足国家需求，并改善人们生活的研究成果。”