86岁阿嫲学用数码科技改善生活

86岁高龄的东海岸居民李金美通过社区数码乐龄计划学会了如何使用电子付款方式如Paylah，以及Singpass、Health365等应用来改善生活，获颁资讯通信媒体发展局的数码学习证书。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期六（6月10日）在勿洛心动大厦主持第三届东海岸数码节时，亲自为11名东海岸的年长者颁发了资讯通信媒体发展局（IMDA）数码学习证书，以表彰他们在学习数码技能和知识方面的兴趣和努力。

数码乐龄计划是由新加坡数码转型办公处（SDO-SG Digital Office）与社区合作进行的项目，为年长者制定了许多有用的数码技能学习课程，例如如何与亲人保持联系，以及如何通过Healthy365、Life SG等应用来获得基本的政府服务，让年长者在老年生活中也有能力过上积极和高效的生活。

其中，年龄最大的获奖者李金美现年86岁，她高兴地说，自己在一年前对于电子设备还处于一窍不通的状态，遇到一些数码问题时也不敢经常麻烦孩子，但是通过社区的数码课程，她不仅学会了如何使用WhatsApp与家人联系，还会用Healthy365在网上预订和更改医疗预约。

她说：“除了上课学习数码技能以外，我也会经常到心动大厦的数码转型社区援助站去寻求帮助。我和孩子分开住，所以很多数码问题经常不知道怎么处理，但是援助站的数码大使们非常有耐心，我一有时间就会去向他们学习新技能，现在我已经会用Paylah来付款了，还学会了怎么操作Singpass ，生活上方便了很多。”