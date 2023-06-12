星展银行推出联合家办服务

星展银行（DBS）推出联合家族理财室服务，可同时为多个不同家族管理财富和投资。星展银行预计，今年内可吸引至少25个家族加入。

星展银行在星期一（6月2日）发表文告说，富裕家族不用在新加坡设立独立家办，便可直接通过该银行的“星展铸造坊：多户家族办公室VCC”（DBS Multi Family Office Foundry VCC）获得全套投资服务，包括投资管理、进行交易和托管解决方案。

这个联合家办属于新加坡的可变动资本公司（variable capital company），采用拥有多个子基金的“伞型结构”（Umbrella Structure），提供了客制化的投资策略。客户可选择由银行的全权委托投资组合管理（discretionary portfolio management）团队、家族成员或指定一名投资顾问，负责管理他们的子基金。

这项服务适合每年投资额较少的中型家办和想对本地市场探温的大型家办。

星展银行财富规划家族办公室及保险解决方案区域主管李文修接受《联合早报》访问时说，如果要获得税务减免，家办每年开支必须达到最低的20万元要求，但在VCC的架构下就不用担心这个问题。

此外，大型家办可能因为缺乏适合驻守本地的负责人，但有意在新加坡进行投资，可先通过星展的联合家办进场，之后才成立自己的团队。

联合家办也综合多项资源和花费，帮助客户节省开支。

李文修也指出，星展银行提供联合家办服务主要是迎合外国超高净值人士对这方面的需求，但银行能提供其他附加服务。“如果他们想做公益或慈善，我们铸造坊能帮他们打通一些路径，如果他们想做影响力投资，我们也有这方面的路径。”

银行在数个星期前开始同潜在客户洽谈，目前已经有20多名客户表达浓厚兴趣。根据李文修的保守估计，今年内会有大约25至30个客户加入。