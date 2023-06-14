骆建佑击败东道主球员 闯印尼公开赛次圈

我国羽将骆建佑星期三（6月14日）在印度尼西亚羽毛球公开赛（超级1000赛）与东道主球员奇科展开对决，他最终以21比15、23比21胜出，晋级男单次圈。

世界第五的骆建佑与奇科上个月在柬埔寨东南亚运动会男团半决赛交过手，当时前者激战三局后落败。此役再战，我国羽将完成甜蜜的复仇。

骆建佑星期四（15日）将迎战中国球员李诗沣，后者较早时以21比18、9比21、21比19击败香港的李卓耀晋级。

当天亮相的新加坡球员还有女双金羽佳／黄嘉盈，她们9比21、8比21不敌世界第八的泰国组合宗功攀／拉温达。