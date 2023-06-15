【早现场】丹戎巴葛一拆除中建筑倒塌 现场传出一人失踪 【早现场】丹戎巴葛柏南街一个正在进行拆迁的工地，下午2时发生建筑物倒塌事故。据传有一人失踪，民防部队派遣人员和搜救犬搜查到场搜救。记者直击事故现场。https://bit.ly/43VBC70 Posted by Lianhe Zaobao 联合早报 on Thursday, June 15, 2023

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丹戎巴葛柏南街一个正在进行拆迁工作的工地发生建筑物倒塌事件，据悉现场传出一人失踪。

新加坡民防部队星期四（6月15日）下午在脸书发文说，当局在星期四下午2时许接到通报，指柏南街（Bernam Street）一个工地发生建筑物倒塌事件。

搜救员正在现场进行搜救，寻找一名被指失踪的工人。（邝启聪摄）

滨海湾消防局的消防人员和灾难拯救队的搜救员正在现场进行搜救，寻找一名被指失踪的工人。当局也派出搜救犬到场协助搜救工作。

社交媒体脸书流传的照片显示，现场一片狼藉，随地可见碎块和钢筋。