丹戎巴葛一拆除中建筑倒塌 现场传出一人失踪

黄俊贤

更新 /
更新 / 2023年6月15日 10:07 PM
发布 /
发布 / 2023年6月15日 4:04 PM
柏南街（Bernam Street）一个工地发生建筑物倒塌事件。（邝启聪摄）
柏南街（Bernam Street）一个工地发生建筑物倒塌事件。（邝启聪摄）

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丹戎巴葛柏南街一个正在进行拆迁工作的工地发生建筑物倒塌事件，据悉现场传出一人失踪。

新加坡民防部队星期四（6月15日）下午在脸书发文说，当局在星期四下午2时许接到通报，指柏南街（Bernam Street）一个工地发生建筑物倒塌事件。

搜救员正在现场进行搜救，寻找一名被指失踪的工人。（邝启聪摄）

滨海湾消防局的消防人员和灾难拯救队的搜救员正在现场进行搜救，寻找一名被指失踪的工人。当局也派出搜救犬到场协助搜救工作。

社交媒体脸书流传的照片显示，现场一片狼藉，随地可见碎块和钢筋。

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