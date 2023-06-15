丹戎巴葛一拆除中建筑倒塌 印度籍客工仍未寻获

丹戎巴葛一拆除中建筑物突然倒塌，一名印度籍工人事发后下落不明。截至晚上9时30分，搜救工作仍在进行中。

《联合早报》星期四（6月15日）报道，丹戎巴葛一拆除中建筑物星期四下午2时许倒塌，现场过后传出一人失踪的消息。

人力部和新加坡建设局星期四晚上针对上述事件发出联合文告说，事发时，工地建筑二楼一堵高3.8米，长10米的水泥墙在拆除时向路边倒下。

项目专业工程师事后到场鉴定，确认剩余的建筑结构稳定，没有受损。建设局已下令暂停所有建筑工作，并会在调查期间取消所有之前已批准的项目。人力部也指示失踪工人的雇主暂停一切工作。

工地业主为建筑公司和合（Woh Hup），失踪工人的雇主则是益山拆屋工程私人有限公司（Aik Sun Demolition and Engineering）。

负责拆除工作的益山拆屋工程私人有限公司，曾于6月9日在脸书发文说，他们于2022年2月开始展开拆除工作，并指这次的拆除计划是团队执行得最好的一次。不过，该公司事后已删除全部脸书贴文，并且更换页面名字。

记者星期四下午联系公司时，一名职员仅回复说，目前无法透露更多资料。