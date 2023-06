小物件大道理 六个家居用品成今年国庆庆典花车设计灵感

平时家中不起眼的小物品,其实蕴含着全面防卫的大道理。今年国庆庆典的全面防卫检阅礼上,17名表演者将乘坐以雨伞、铁盒、哑铃、食物罩、手电筒和多功能铅笔盒为造型的六辆大型花车在公众面前亮相,借此寓意全面防卫从你我的日常做起。

全面防卫检阅礼短片创意导演黄俊翔是这个环节的负责人,他也曾参与导演2021年国庆主题曲MV。他接受《联合早报》采访时说:“我认为全面防卫不应该是每年一两次在全面防卫日和国庆庆典才有的事,而应该是我们每天都在做的事,每个人都应尽一分力。因此,我选择用日常家庭用品,将每个人的每一天联系起来。”

今年的检阅礼和仪式(parade and ceremony)以及全面防卫检阅礼(Total Defence Parade)将合二为一,在“全民一心保家卫国”(Defending Our Nation as One)环节呈现。警察部队的战术反击车(Tactical Strike Vehicle),以及民防部队的第六代“红犀牛”(Red Rhino)轻型消防车,将首次出现在国庆庆典。

有别于去年以反恐演习为题材的表演,今年的全面防卫检阅礼由一段讲述一名希望家人帮他了解什么是全面防卫的少年为故事的短片串联在一起。新加坡武装部队、警察部队和民防部队的装备,也会在全面防卫庆典尾声时亮相,向所有曾为全面防卫作出贡献的国人致敬。在最后时刻,所有参加全面防卫检阅礼的表演者还将一起向新加坡敬礼,传递参与全面防卫人人有责的信息。

逾1700人将组成34个步操队伍,参加检阅礼和仪式,其中24个来自青年、社会和经济团体。

38岁的拉古马兰中校是今年国庆庆典检阅礼司令官。(海峡时报)

担任检阅礼司令官(parade commander)的是拉古马兰(Ragumaran S/O Davindran)中校,他也是首个在国庆庆典担任这一职责的军需(Supply)官。

检阅礼和仪式的其他亮点包括由武装部队和警察部队联合乐队、联合学校合唱团演出的军乐队分列式表演(Military Tattoo)。

时隔四年,今年的国庆庆典将回到政府大厦大草场。为庆祝空军成立55周年,空军的F-16和F-15SG战斗机还将在空中“向国家致敬”。正式成立不到一年的国防数码防卫与情报军部队也将在国庆庆典上首次与国人见面。