本地智库发红色预警 强烈厄尔尼诺或导致严重跨境烟霾

本地智库发出红色预警，一旦出现强烈的厄尔尼诺现象，我国、马来西亚和印度尼西亚很可能在今年下半年，面对严重的跨境烟霾问题。不过，由于邻国已加强管制，预料即使有烟霾，情况也不会如2015年那么糟。

新加坡国际事务学会（Singapore Institute of International Affairs）星期三（6月21日）发布年度烟霾展望报告。这是学会自2019年开始发布报告以来，首次发出代表高风险的红色预警。

这也是跨境烟霾风险级别连续两年上升，去年是橙色，前年则是绿色。

报告说：“今年发生严重跨境烟霾的风险提高，主要是因为天气越来越热和干燥，全球许多气象服务已预测将出现强烈的厄尔尼诺现象。”

除了天气以外，国际事务学会在决定风险级别时，也把各国政府出台的政策和市场情况纳入考量。

美国国家海洋和大气管理局气候预测中心6月初公布，厄尔尼诺现象已经出现。另一个气候现象——印度洋双极现象（Indian Ocean Dipole）一旦进入正极阶段，也可能导致干燥和炎热天气加剧。

报告指出，就算两个气候现象同时出现，比起1997年和2015年的跨境烟霾问题，这一次的情况应该会有改善。

这是因为过去几年来，印尼和其他亚细安国家，已显著地改善了治理机制，预防火灾和树林砍伐问题发生。以印尼来说，当地去年的树林砍伐率是20年来最低的。