本地股市星期五早盘跌0.65％

居高不下的通胀数据和几家央行的升息幅度比预期更大，使投资者担忧通胀是否能受控，亚太和本地股市纷纷下挫。新加坡海峡时报指数星期五（6月23日）截至中午下跌0.65％或20.84点，报3201.59点。

截至中午，亚太股市全面下滑。香港领跌2％，东京下挫1.71％，悉尼和首尔分别滑落1.15％和0.69％。上海、深圳和台湾星期五休市。

海指成份股方面，两只上扬，28只下滑。领跌的是扬子江船业（YZJ Shipbuilding）和星狮物流商产信托（FLCT），分别下滑3.03％和2.38％，报1.28元和1.23元。

亚洲和欧洲几个央行星期四（22日）公布利率决策，印度尼西亚和菲律宾央行如市场预期将利率维持不变、英国央行和挪威央行出乎意料升息50个基点、瑞士央行如市场预期升息25个基点，但暗示接下来有必要进一步加息对抗高通胀。

美国联邦储备局主席鲍威尔说，将美国通胀率降至2％，对美国经济的长期健康状况至关重要。他在美国时间星期四向参议院银行委员会发表讲话时，重申了今年升息多两次控制价格压力是适当举措的观点。

资产管理公司景顺（Invesco）首席全球市场策略师胡珀（Kristina Hooper）在与彭博社的访问中表示，若美联储今年再上调利率两次，这很有可能使美国经济陷入“严重衰退”。

英国财富管理公司RBC Brewin Dolphin市场分析主管珍妮特·梅（Janet Mui）告诉彭博社，若利率长期保持高位，经济衰退的风险也更高，但风险资产未反映出这一点。市场正在重新评估，在股市今年以来的强劲表现后，下来是否应该承担更多风险。