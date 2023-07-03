国会三读通过布雷顿森林协议修正案

国会星期一（7月3日）三读通过布雷顿森林协议（修正）法案，以确保新加坡金融管理局能够继续代表新加坡政府履行对国际货币基金组织的承诺。

也是金融管理局董事的贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉，在国会代表国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼发言时指出，修正法案将保持现有保障措施的用意，包括确保金管局在向国际货币基金组织（IMF）提供贷款、赠款或其他财政援助方面有适当行使权力。

其中，修正法案将澄清布雷顿森林协议法案第6A(2)条中的保障措施，旨在用于根据国际货币基金组织的资助安排或计划，向各国提供赠款。这些措施并不适用于为国际货币基金组织驻新加坡办事处的运作提供赠款。

修正法案也可在特定情况下，免除法案第6A(4)条规定的提前还款要求。

陈圣辉说，作为一个小而开放的经济体及一个国际金融中心，新加坡从全球经济繁荣和金融稳定中受益。随着全球经济环境充满不确定因素和地缘政治紧张局势不断升温，国际货币基金组织是多边体系的一个重要支柱，在国际金融体系中起着促进合作和推动共同利益的作用。

他说：“拟议中的修正法案将让新加坡能作为国际社会的一个负责任成员，以审慎方式为国际货币基金组织的工作和使命做出贡献，实现布雷顿森林协议用意，同时又确保金管局有适当行使权力。”