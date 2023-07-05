【国会】不受Grab裁员影响 本地科技人才仍炙手可热

尽管近期东南亚私召车应用和送餐服务公司Grab控股宣布大裁员，本地劳动市场对科技相关职务的需求依然强劲，今年3月资讯和通信业有8100个职缺待填补。

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈星期三（7月5日）在国会答复议员安迪（碧山—大巴窑集选区）有关Grab裁员的口头询问时指出，市场对科技人才仍有需求，且聘请这类人才的公司不一定局限在科技业。

今年第一季《劳动市场报告》数据显示，3月总失业率维持在1.8%的低位，失业至少25周的居民长期失业率为0.6％，低于疫前的平均值。扎吉哈指对科技业持谨慎乐观态度，但外界也应做好劳动市场放缓的心理准备。

另一方面，扎吉哈透露，人力部是在6月20日知悉Grab裁员，并已和相关政府机构携手，向受影响的员工提供援助。

负责推动本地数码产业的新加坡数字产业发展司，正与裁员应对就业援助小组合作，协助受影响的员工。小组成员包括来自人力部、新加坡劳动力发展局、全国职工总会及职总旗下就业与培训中心（e2i）的代表。

其中职总就业与培训中心已与Grab联系，提供就业辅导服务、就业工作坊和其他协助就业的措施。

总部设在新加坡的Grab，6月底宣布削减1000个工作岗位，相当于总员工人数的11％，是冠病疫情以来公司最大规模的裁员。

人力部没有透露有多少新加坡籍员工受影响，仅指根据他们收到的裁员强制通知，Grab在裁员前后的员工构成概况（workforce profile）大致相同。

Grab早前已根据雇佣法令要求，在受影响的员工收到裁员通知后的五个工作日内，提交法令规定的裁员强制通知。