星展银行5月服务中断 因人为失误所致

星展银行初步调查显示，银行今年5月5日发生数码银行服务和自动提款机服务中断的情况，是人为失误所致。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼，星期三（7月5日）代李显龙总理书面答复议员陈有明医生（裕廊集选区）的国会询问时说，星展银行用于维护系统的程序编码出现人为失误，导致系统容量大幅下降，进而影响系统处理互联网和手机银行、数码支付和自动提款机服务的能力。

数码银行服务断断续续，影响用户体验，银行花费6.5个小时抢修，才全面恢复服务。

今年3月29日，星展银行数码服务也出现长达10个小时的故障，用户无法登录数码服务进行交易付款，银行之后指出故障起因是软件缺陷（software bugs）。

新加坡金融管理局说，银行两个月内发生两次故障是不可接受的，并抬高对星展银行的额外资本要求至16亿元。

尚达曼说，今年3月的故障发生后，星展银行成立了一个特别董事委员会，监督故障调查进度，并全面审查银行信息技术的韧性。5月的故障发生后，金管局则要求委员会扩大审查范围至涵盖5月的事件，并委托合格的独立第三方进行审查。

他说：“审查完成后，银行将公开更多关于服务中断事件的细节。”

尚达曼也指出，金管局调高对星展银行额外资本要求，反映当局严肃看待银行服务近期发生的故障。“金管局可能根据审查结果，调整对银行所施加的额外资本要求限度，并采取其他监管措施。”