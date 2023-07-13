调查：通胀和利率高企双重打击 零工者财务状况最紧张

一项研究显示，通胀和利率高企的双重打击继续推高贷款成本，并削弱国人的购买力，当中零工者的财务状况最紧张。今年5月，他们的支出收入比率为112％，显著高于所有客户的中位数57％。

与此同时，零工者的储蓄只可以支付1.7个月的开支，去年5月为1.9个月，这低于3至6个月的推荐范围。

星展集团（DBS）星期四（7月13日）发布最新财务健康报告，对120万名零售银行客户的数据进行分析，他们不包括工作准证持有者，以及直接把薪金存入星展户头的客户。

调查显示，低收入群体（收入2499元及以下）和婴儿潮世代（baby boomer，年龄介于59 岁至77岁）客户的支出增长超越了收入增长，他们的支出收入比率（expense-to-income ratios）分别攀升至93％和86％，意味着过去一年的现金流恶化。

不过，客户的投资强劲增长，去年5月至今年5月这段期间，中位数投资资产管理规模（AUM）扬升16.5％。在投资环境更动荡和不确定的情况下，投资者的风险偏好出现转变，股票等高风险资产不再受青睐，客户的资金流向短期无风险资产。

去年5月至今年5月，新加坡政府国库券（T-Bill）在这些客户投资流量的占比从6％大增至72％；股票、挂牌基金（ETF）等其他投资的占比则从65％跌至21％。