新加坡参加2024威尼斯双年展

新加坡艺术家赵仁辉和韩国策展人金海主（Haeju Kim）受新加坡美术馆（Singapore Art Museum）委派，代表新加坡参加将在2024年4月至11月举行的威尼斯双年展。2024年威尼斯双年展的主题是“Foreigners Everywhere”（处处是外国人），国家艺术理事会委任新加坡美术馆筹办本届的新加坡展馆。

赵仁辉的艺术实践跨越多个媒介，他的作品包括装置、摄影、录像和雕塑，以多维度和层次的叙事探索自然与文化之间的复杂关系。在过去的八年里，他探索次生林（secondary forest）这一主题以及其再生的潜力，将“人类世”（Anthropocene）这个全球性话题带入新加坡的语境，如2022年在吉门营房展出的大型建筑装置艺术《森林研究所》（The Forest Institute）。他的作品曾参展2020年釜山双年展、2018年台北双年展、2017年雅加达双年展和2016年悉尼双年展等。

金海主是新加坡美术馆的高级策展人，专注于新加坡、东南亚和亚洲的当代艺术实践。她是2022年釜山双年展的艺术总监，也曾担任韩国首尔善宰艺术中心（Art Sonje Center）的副馆长，在策展众多当代艺术展览和跨领域表演项目方面拥有丰富经验。

参展艺术团队由专设的委员会遴选，委员会联席主席、艺理会理事长刘荣忠说：“这是新加坡第11次参加威尼斯双年展，我为能在这个国际舞台上展现我们的当代艺术、引发思考和对话感到鼓舞。艺理会也很高兴能够与新加坡美术馆合作，不断地把本地的艺术家推向世界，为他们提供平台和支持。”