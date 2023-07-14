低调富豪？地产大亨？F1推手？一文认识王明星

本地富豪王明星接到贪污调查局的逮捕通知，要求他针对与交通部长易华仁之间的接触提供信息。到底谁是王明星？他如何致富？他与本地F1赛事有何关系？

谁是王明星？

今年77岁的王明星是新加坡酒店与地产大亨，他和妻子王克里斯汀娜（Christina Ong）是新加坡最富有的夫妻之一。根据《福布斯》的估计，去年8月，他们两人的净资产为17亿美元（约22.4亿新元），在新加坡富豪榜名列第24位。他们为人低调，鲜少接受媒体采访。

王明星于1946年出生于马来西亚霹雳州，四岁时随家人移居到本地定居。他在新加坡求学，后赴英国留学，获得保险专业学位，并在欧洲从事保险承销和经纪工作。1972年，他回到新加坡，并在不久后和石油大亨符运锡之女克里斯汀娜成婚。1975年，王明星加入岳父所拥有的国际商行（私人）有限公司（Kuo International），主要负责公司酒店和房地产方面的业务。1980年，他又联合创办了旅店置业（Hotel Properties Limited，简称HPL），以7200万元的价格收购了希尔顿酒店。1982年，HPL在本地上市。

业务遍布酒店业和地产业

HPL是一家企业集团，业务涉及多方面，包括投资、管理和运营酒店、房地产开发以及投资控股。

HPL在新加坡、意大利和马尔代夫等15个国家拥有38家酒店和度假村。旗下品牌包括四季酒店及度假村（Four Seasons Hotels & Resorts）、硬石酒店（Hard Rock Hotels）和万豪国际（Marriott International）。（档案照片）

截至2022年12月，HPL的酒店部门在新加坡、意大利和马尔代夫等15个国家拥有38家酒店和度假村。旗下品牌包括四季酒店及度假村（Four Seasons Hotels & Resorts）、硬石酒店（Hard Rock Hotels）和万豪国际（Marriott International）。

除了酒店业之外，王明星与妻子还涉足餐饮、养生、时尚娱乐业。夫妻二人也拥有乌节路上的不少酒店和土地，因此被视为新加坡地产大亨。

据报道，1987年，HPL以6140万元的价格从另一名本地富豪邱德拔手中收购了乌节林荫道的两块土地。隔年，王明星通过他的私人公司和上市公司，达成了当年最大的几笔地产交易。到了1992年，HPL已经拥有乌节和东陵区的四家酒店，同时在那里建造了许多豪华公寓，包括Cuscaden Residences、Four Seasons Park和Nassim Jade。

与妻子一起建立时尚王国

20世纪90年代，王明星与妻子开始进军时尚界。他妻子王克里斯汀娜的Club 21连锁店成为阿玛尼牛仔裤等设计师服装在美国和英国的经销商，并拥有DKNY产品的销售权。他们还拥有40多个顶级欧美时尚品牌的特许经营权。此外，HPL也投资了日本的Donna Karan，并在亚洲各地开设了DKNY专卖店。

Club 21的投资人王克里斯汀娜（中）与知名时尚设计师Donna Karan （右）在乌节路Palais Renaissance的DKNY专卖店.（档案照片）

1994年，HPL持有明星连锁餐厅Planet Hollywood两成的股份。2000年，这对夫妇拯救了当时陷入困境的奢侈品牌Mulberry，收购了四成以上的股份，并于后来掌控该公司，目前公司交由女儿管理。

一手打造新加坡F1赛事

在2007年，王明星经过一年的谈判，成功把F1赛事引进新加坡，并开创了全球首个F1公路夜间赛。（档案照片）

在2007年，王明星又有新创举。经过一年的谈判，他成功把世界一级方程式比赛（F1）引进新加坡，并开创了全球首个F1公路夜间赛。他也为此创办了新加坡赛车公司（Singapore GP，原名Singapore Grand Prix），主力负责本地赛事的管理和运营。

王明星（右）与F1前老板埃克尔斯通（Bernie Ecclestone，左）交情匪浅。图为二人摄于2016年F1夜间赛开始前的F1赛现场。（档案照片）

能促成这项顶级赛事落户狮城，很大程度归功于他与F1前老板埃克尔斯通（Bernie Ecclestone）之间的友谊。王明星其实早在1989年就曾经提议，在礁湖乡村俱乐部（Laguna Country Club）建造F1赛道，但当年遭到当局拒绝。

2007年5月，（左起）王明星与时任贸工部政务部长的易华仁，以及时任旅游局局长林梁长共同主办记者会，宣布新加坡将在2008年主办F1赛事。（档案照片）

2008年首届F1新加坡赛事大约耗资1亿5000万元，王明星的新加坡赛车公司承担其中四成费用。这场当时举世无双的公路夜间赛，引起全球的关注。因为F1的风头无限，原本低调的王明星也在那一年登上《海峡时报》生活版的年度风云人物。