三巴旺温泉附近地下岩层温度可达200度 有望开发地热能

本地一项勘测研究证实，三巴旺温泉公园附近的地下岩层温度可能高达200摄氏度，极可能成为地热能资源的潜在地。这意味着除了太阳能，地热能也可能是本地清洁能源的主要稳定来源。

南洋理工大学和德国慕尼黑工业大学设于本地的多学科研究平台TUMCREATE星期二（7月18日）联合发文告，透露科研人员开发地热能（geothermal energy）研究取得的突破性成果。

开发地热能的科研团队（前排左起）昂德里克提贾维博士（Hendrik Tjiawi）、吴为副教授、罗马尼奥利副教授（Alessandro Romagnoli）、（后排左起）傅敬存博士、陆大钊和杨立中博士，手握从海军部巷地下不同深度提取的岩芯样本。（南洋理工大学提供）

由南大副教授、盛裕－南大企业实验室联席主任罗马尼奥利（Alessandro Romagnoli）和TUMCREATE首席科学家马西耶（Tobias Massier）领导的联合研究小组，在靠近三巴旺温泉的海军部巷，钻探了一个1.1公里深的地下小洞 。

通过分析下伏岩层（称为新邦花岗岩，Simpang granite）的岩芯样本，以及不同深度的岩石温度，研究小组推断海军部巷地下四五公里或更深的地方，温度可能高达200摄氏度左右。

根据文告，这样的高温用处很大，可充作区域供冷、发电和制氢的用途。

三巴旺温泉是本地具有地热潜能的分布点之一。（档案照片）

这个与盛裕集团（Surbana Jurong）合作的研究项目，获得国立研究基金会（NRF）和能源市场管理局的支持。

能源局去年4月发出信息征询书（Request For Information），邀请业者协助当局在全岛进行地球物理勘测，评估地热能发电的可行性。业者可就相关项目的可行途径、方法和执行细节提出看法。

能源局当时说，随着先进地热系统（Advanced Geothermal Systems）等研究技术的进步，为我国地热能应用开辟了可能性，即可通过技术获取深层干热岩的热量，加上新加坡位于地下热流高的地区，地下深处可能有优质地热能资源。“若发现具有巨大的地热资源潜能，新加坡可考虑使用现有技术，在本地开发地热能源。”

科研团队已将最新研究结果与能源局分享。团队也建议展开进一步的勘查，钻探深入地下5公里，以掌握更多数据来评估深层地下岩石中储存的热量总量、传热速度，以及可能支持的发电量等。