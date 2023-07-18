涉嫌非礼 16名男子将面控　

过去两年多涉嫌在不同场合非礼人，16人将在星期三（7月19日）被控上庭。

新加坡警察部队星期二（18日）发文告指出，16名涉案男子年龄介于21岁至68岁，他们涉及不同的非礼案，案件发生在2021年1月至2023年6月间。

其中一起案件发生在2022年3月22日，事发时是手术室技术人员的43岁男子，被指在乌节路一间手术中心里，趁31岁女子进行手术时非礼她，最终被接到报案到场的警员逮捕。文告没提到女子当时在进行什么手术，以及谁通知警方。

另有一名41岁男子，涉嫌于2022年10月23日，在星光大道（Stars Avenue）非礼一名26岁女子。

有三起非礼案在电梯里发生，其中两个是位于麟谷峇鲁（Lengkok Bahru）和庙弯（Beo Crescent）的组屋电梯，另一个则在湾景道（Bayfront Avenue）一带一间酒吧的电梯。三名涉案男子分别为68岁、43岁和38岁；被68岁男子非礼的受害者只有10岁。

另外，21岁男子则被指在一家咖啡厅非礼25岁女子，被女子的男友当场逮住。

33岁男子和40岁男子被指分别在不同的酒吧非礼女子，而24岁男子在另一家酒吧非礼两名分别30岁和31岁女子，另一名42岁男子则在巴士上非礼20岁女子。

一名50岁男子被指于2021年1月14日，在费列塞街（Fraser Street）一住宅单位非礼一名24岁女子。文告没提及两人的关系。

2023年1月26日，26岁男子涉嫌在南大宿舍附近的酒吧，非礼一名21岁男子，还对受害男子裸露身体部位。

42岁女子和38岁女子则分别在河谷通道（Rivervale Drive）商店和慕斯达法百货商场遭人非礼，两名涉案男子分别为60岁和22岁。

另一起案件中，67岁男子被指在按摩中心非礼32岁女子，他将被控四项非礼罪名。

57岁男子则涉嫌在罗厘内，非礼一名44岁女子，甚至抚摸该女子的手，并做出侮辱性举动，导致女子饱受惊吓。