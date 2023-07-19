撞伤母女后离开 警方寻脚踏车骑士助查

一名外籍男骑士涉在东海岸公园撞伤一对母女后离去，新加坡警察部队发文告寻找骑士协助调查。

新加坡警察部队星期三（7月19日）发文告说，警方正在寻找一名涉嫌一起鲁莽行为导致他人受伤案件的男子。当局指出，这起案件发生在6月25日，地点是东海岸公园，靠近东海岸人工湖美食村一带的路段。

根据警方提供的照片，涉案的是一名骑着脚踏车的男子，他当时赤裸上身，戴着帽子和墨镜。

据《联合早报》了解，这起案件正是之前一对母女在东海岸公园被撞的事件。当时，母亲黎晓颖（36岁，辅导员）和两岁女儿被一名外籍骑士撞飞，20来岁的外籍骑士留下联络号码后就离开，但事后却联系不上。

黎晓颖告诉《新明日报》，女儿当时被撞飞，脸部、手脚都磨破皮流血，自己则头和背部则撞到地上。

一对母女在东海岸公园散步，结果一辆脚踏车突然从后方飞驰而来，撞上母女两人。女儿当时被撞飞，脸部、手脚都磨破皮流血，自己则头和背部则撞到地上。（档案照片）

她也说，自己住院10天回去上班时，行动明显变得缓慢。“我连蹲下或站立都要非常小心。”

另外，她也透露说，女儿心有余悸，如今不让她离开自己的视线，需要时刻陪伴。“我打算带女儿到孩童心理学家进行专业精神评估。”

警方说，若有任何关于这类案件的线索，公众可通过警方热线1800-255 0000或上网www.police.gov.sg/iwitness举报。所有信息都将保密。

