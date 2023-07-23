更多年长CPF会员去年将组屋套现

去年有更多年长公积金会员通过屋契回购和乐龄安居花红计划将组屋套现，从2020年的2540人增至2860人。

《海峡时报星期刊》报道，2021年的数据为2790人。以上数据来自近期公积金局公布的报告。

2022年加入计划的2860人，共计获得2.02亿元的现金花红及卖出屋契的现金所得，另外还有2.27亿元进入他们的公积金退休户头，两者总计4.29亿元。

2020年两者总计为3.25亿元，而前年则是3.82亿元。

数据也显示，相较于2020年，去年参与计划的公积金会员人数增加约11.2%，所获金额则增加约32%。

屋契回购计划（Lease Buyback Scheme，简称LBS）让65岁以上的年长者可以根据年龄，选择把部分组屋屋契卖回给当局。

屋主得先确保屋子可供他们居住到95岁，剩余屋契则可卖回给建屋局套现。这样一来，屋主便可继续住在组屋单位，同时获得额外的收入养老。计划涵盖所有组屋类型、家庭月入低于1万4000元的年长屋主。

乐龄安居花红（Silver Housing Bonus，简称SHB）计划鼓励家庭以大屋换小屋的方式，将现有较大房型的组屋卖了，转购三房或更小房型的组屋。

如果他们将售屋所得的最多6万元存入公积金退休户头，并加入公积金终身入息计划（CPF Life），他们可获得高达3万元的乐龄安居花红。计划适用于55岁及以上，家庭月入低于1万4000元的屋主。