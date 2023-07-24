新加坡将在东帝汶设大使馆

新加坡将在东帝汶首都帝力（Dili）设立大使馆，作为双边合作的中心点。

我国外交部长维文医生星期一（7月24日）与东帝汶外长弗雷塔斯（Bendito dos Santos Freitas）举行联合记者会，宣布这项消息。

维文正在东帝汶进行正式访问，他星期一早上和弗雷塔斯举行了双边会议。

维文在回答《联合早报》记者提问时说，东帝汶是新加坡的老朋友，作为一个国家，东帝汶在建国时经历了困境，新加坡对东帝汶人民表示钦佩和尊重。

随着东帝汶继续发展并加入亚细安，维文说，相信现在是时候在东帝汶设立常驻大使馆，作为合作和支持东帝汶的中心点（focal point），也为两国共同探讨未来机会提供平台。

目前，新加坡驻东帝汶非常驻大使，由淡马锡亚洲区副主席及运营伙伴胡以晨出任。

维文说，在委任常驻大使前，胡以晨将继续负责相关工作，我国也正在寻找适合设立大使馆的地点。

东帝汶第九届政府今年7月宣誓就职，弗雷塔斯上任至今不到一个月，已与维文会面四五次。

谈到与弗雷塔斯的双边会议，维文说，两人就广泛的课题展开了良好的讨论，包括双边、多边和亚细安相关课题。“弗雷塔斯部长和我也讨论了如何将双边关系提升到另一个高度。”

维文也强调，新加坡始终坚定支持东帝汶持续发展。

新加坡是第六个在东帝汶设大使馆的亚细安国家，文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国早前都已开设大使馆。

维文会见东帝汶总统和总理

维文星期一也会见了东帝汶总统拉莫斯—奥尔塔（José Ramos-Horta）和总理古斯芒（Xanana Gusmão）。

根据外交部文告，维文和东帝汶领导人会面时，重申了新加坡和东帝汶之间亲切及长远的关系。

新加坡是最早参与东帝汶维和与建国行动的国家之一，也是东帝汶的主要外来投资国。新加坡人同时在东帝汶医疗和教育领域作出了贡献。

维文强调，新加坡将根据亚细安领导人今年5月采纳的路线图，支持东帝汶最终成为亚细安成员国。这包括去年12月推出的“新加坡—东帝汶亚细安就绪支援”配套。

维文星期一还将会见副总理兼经济事务统筹部长莱（Francisco Kalbuadi Lay），以及出席弗雷塔斯所设的晚宴。