内安局报告：八年半49人自我激进化 最年轻仅15岁

我国八年半内有49人自我激进化，并在内部安全法令下接到限制令或拘留令，其中11人未满21岁，最年轻的仅15岁。

内部安全局星期一（7月24日）发表2023年新加坡恐怖主义威胁评估报告说，49名自我激进化者中，有37个新加坡人和12个外国人。

此外，自我激进化者年轻化的趋势令人关注。这49人中，有11人介于15岁至20岁，其中五人更计划在本地发动攻击。

报告说：“尽管暂无情报显示恐怖分子即将袭击新加坡，我国仍是恐怖主义宣传中的袭击目标。随着俄乌冲突和中东紧张局势加剧，一些国家和组织可能更倾向于使用恐怖主义手段，来对付他们在第三国的敌人。”

自我激进化者有哪些迹象？

内安局在报告中说，一个人激进化的迹象，可包括但不限于以下方面：

■经常浏览激进网站；

■在社交媒体平台上发布或散播极端主义观点，如对恐怖分子与恐怖组织，以及使用暴力表达支持或欣赏；

■与亲友分享他们的极端主义观点；

■发表对其他种族或宗教怀有恶意或仇恨的言论；

■表示有意在海外或本地参与暴力行为；

■煽动他人参与暴力行为。

公众如果知道或怀疑有人思想变得激进，应立即拨打内安局反恐热线1800-2626-473举报。举报人的身份将保密。