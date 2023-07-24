“退役”巴士摇身一变 成工教院学生新教室

公共交通业者新捷运将“退役”双层巴士改装成教室，帮助工艺教育学院学生融合实践与理论，加深对巴士工程系统的了解。

这辆“重获新生”的旧巴士，星期一 （7月24日）由新捷运赠给新加坡工艺教育西区学院。

巴士目前停放在西区学院工程学院的巴士工程实验室。新捷运保留了大部分原有的设备，并把巴士第一层的特定部分切开，再安装亚克力板，好让学生能近距离观察底下的设备，包括电子控制板、底盘框架、燃料箱，以了解设备位置和巴士的整体运作。

巴士第二层则摇身一变，成了可容纳20个学生的小课室，供学生学习理论。新捷运保留了巴士原有座位，并增添桌子与电源插座，还安装了屏幕。

除了双层巴士，新捷运也为巴士工程实验室提供了三套培训设备，包括电动门系统、空调系统和电子地标识牌，让学生有机会动手尝试巴士系统故障排查、维修和维护方面的实际操作，从而深入了解这些系统的运作方式。

巴士的改装工程耗时六个星期。改装工程与另外三套设备，共花费约15万元。

新捷运此前也曾捐出三辆“退役”巴士，帮助特需学生与医院患者学会独立乘坐巴士。

新捷运集团总裁沈维明受访时说：“这次合作不仅凸显我们对可持续发展的承诺，为退役巴士注入新的活力，为学生创造身临其境的学习体验，也符合我们投入培养更多巴士工程人才，建设一支能够应对未来挑战的未来劳动力队伍。”