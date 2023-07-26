华联商业信托上半年派息 跌2.8％至1.05分

因融资成本上升等因素，华联商业信托（OUE Commercial REIT）截至6月底的上半年每单位派息同比下跌2.8％至1.05分。

信托将在8月25日派息，股票注册截止日期是8月3日。

信托上半年净房地产收入同比增加23.1％至1亿1526万元，总收入同比增加19.8％至1亿3880万元。信托可派发收入同比下跌3.3％至5758万元。

华联商业信托星期三（7月26日）闭市后发布业绩时指出，上半年净房地产收入和总收入同比上扬，主要是因为新加坡旅游业复苏和资产组合营运表现改善。

至于可派发收入下跌，则是因为融资成本上升以及没有OUE Downtown Office的收入支持，上半年每单位派息因此下跌。

管理公司行政总裁韩锦畴指出，由于新加坡旅游业复苏，信托酒店业务的表现已高于疫情前的水平。商业业务也表现良好，租用率持稳或有所改善，租金继续上升。虽然高利率环境导致融资成本继续上升，但资产组合的总收入和净房地产收入的良好表现，以及审慎的资本管理方法，部分抵消了融资成本上升的影响。

信托上半年酒店业务的客房平均收入（RevPAR）同比扬升34.3％至232元。

另外，信托的新加坡办公楼资产组合的承诺租用率，在6月底时保持在96.1％的良好水平，租金调升率为8.1％。

信托直至2025年将无再融资需要，它已取得4亿3000万元的第三个与可持续发展挂钩的贷款，在6月底时它的加权平均债务年期为3.0年。

华联商业信托星期三股价跌1.61％，闭市报0.305元。