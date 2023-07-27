MICE可持续发展碳排放管理指南出炉

新加坡会展组织者和供应商协会（SACEOS）和新加坡标准理事会 (SSC) 推出会议、会展与奖励旅游业可持续发展的碳排放管理指南，指导业者如何更好地管理碳排放，以便可以更有效计算、测量、减低会议、会展与奖励旅游业（简称MICE）活动的碳排放量。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期四（7月27日）在新加坡会展论坛 (Singapore MICE Forum, SMF) 的开幕仪式上，宣布推出此碳排放管理指南，作为去年底推出的会议、会展与奖励旅游业可持续发展蓝图的其中部分指导原则。

陈圣辉在致辞时说，会议、会展与奖励旅游业的发展必须拥有双引擎的推动，一是数码化创新，其二则是满足绿色可持续发展的趋势和行业需求。

新加坡会展组织者和供应商协会也在持续更新MICE可持续性认证标准，为本地 MICE行业进行认证，认证标准的更新预计将在今年底完成，明年正式推出。供应商协会也正在与全球可持续旅游业理事会（GSTC）和新加坡旅游局共同制定会展旅游行业标准，该标准将作为会展旅游可持续性的全球标准。

今年的新加坡会展论坛以“巨大重启”为主题，27日起在金沙会展中心举行两天，活动预计吸引来自本地与全球主要市场的400多名业者参与。

另一方面，随着全球边境重新开放，新加坡旅游业也正在稳步回升。陈圣辉说，新加坡预计今年将接待约1200万至1400万名游客，而仅在今年上半年，新加坡就已经接待了600多万游客。