中文系主任被指抄袭学生论文 南大：已展开调查

南洋理工大学一名教授被指所发表的论文涉嫌抄袭学生毕业论文，南大表示已对此事展开调查。

一名网友近日在社交网站Reddit上指出，南大中文系系主任、中华语言文化中心副主任曲景毅副教授2018年用英文发表的学术论文《Escape as A Mode of Existence: Ruan Ji’s Escapism Complex》，与一名南大学生2014年的中文毕业论文存在大量雷同，有抄袭嫌疑。

这名网友说：“这似乎是一个明显的抄袭行为，教授剽窃了学生的研究。对我来说，这非常虚伪。南洋理工大学一直强调抄袭的严重性。我们被教导不要抄袭，学生都不能抄袭，南洋理工大学怎么能允许教授抄袭学生?”

网友指出，曲景毅涉嫌抄袭的毕业论文是南大中文系学生王岳明的《论阮籍诗文中的逃避主义》。经对比，两篇文章在文献回顾、关键词释义、文本选取及分析中，都有大量雷同，但曲景毅的论文中并未注明王岳明的研究成果。

根据王岳明论文中提到的致谢内容，他在大一时就确定了论文的题材和以逃避主义为研究方向，而曲景毅则是他毕业论文的指导教师。

南大发言人答复《联合早报》询问时证实已经针对此事展开调查。“南洋理工大学致力追求最高标准的道德和专业行为，并会非常严肃地对待学术不端行为的指控。人文学院正在对这些指控进行调查，在调查期间，不宜发表进一步评论。”

学术网站academia目前已将曲景毅的这篇论文撤下。

《联合早报》已联系曲景毅寻求回应。