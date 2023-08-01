阿裕尼后港市镇会分两阶段上调杂费

工人党管理的阿裕尼—后港市镇理事会将分两次在今年10月和明年7月，调高向组屋居民和租户征收的服务与杂费，但目前未公布具体涨幅。

根据阿裕尼—后港市镇会（AHTC）星期二（8月1日）发给居民的信件，由于前所未有的通货膨胀和高额运营开支，以及周期性工程的支出上涨，市镇会调整服务与杂费（S&CC）是“无法避免的抉择”。市镇会上一次调整服务与杂费是2018年。

市镇会也说，将在适当时候致函所有居民和租户，详细说明服务与杂费的涨幅。

市镇会补充，对于那些可能无法按月缴交服务与杂费的居民和租户，他们可联系议员或到任何一个AHTC办公室寻求帮助。

15个人民行动党市镇理事会今年6月也宣布，将分两次在今年和明年7月调高向组屋、商店与办公室，以及巴刹和熟食摊征收的服务与杂费。受影响的组屋居民每月杂费将增加1.70元至17元不等，视居住单位大小而定。

有关周期性工程的支出上涨，AHTC在信中解释，阿裕尼集选区和后港区是成熟市镇，有许多屋龄超过30年的组屋，未来几年将落实电力系统提升、供水系统项目、屋顶翻新，以及修复和重新装修工程等。此外，约990部电梯将进行提升计划，而电梯的后续维修费用由AHTC承担。

AHTC说：“我们需要为上述周期性工程预留资金，以维护和翻新市镇。根据近期招标趋势，周期性工程的成本随着人力和材料成本的增加而急剧上升。”

《联合早报》已电邮工人党了解更多详情，包括同样由工人党管理的盛港集选区会否调高服务与杂费。