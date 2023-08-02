调查：近三成消费者自认财务自由 认为存款需近57万元

一项调查显示，新加坡消费者认为需要近57万元的存款中位数才能感到财务自由。若以每月至少储蓄1733元计算，大约需要27年才能实现财务自由。

保险业者Singlife星期三（8月2日）首次发布的财务自由度指数（Financial Freedom Index）显示，新加坡消费者认为他们的财务自由度达到60分，满分100分。

调查结果是根据Singlife在去年12月至今年1月期间进行的一项调查得出的。共计3000名年龄介于18岁至65岁的新加坡人和永久居民参与调查。

Singlife根据受访者自评的财务自由度（1分至10分，10分为最高），区分三个不同的消费群体。自认已经实现财务自由的受访者（8到10分）占29％，他们的每月平均收入为9067元。

自评财务自由度介于4分至7分的一般消费者占54％，平均每月收入5652元。自认经济拮据的受访者（1分至3分）占17％，他们的平均月收入为3442元。

能够随时退休和拥有足够的钱回馈社会被列为财务自由的两大指标。调查发现，73％的消费者认为财务自由很重要，但只有29％认为自己已实现财务自由。

受访者也认为储蓄是实现财务自由的关键因素。大约一半的受访者每月储蓄约3000元或更少，25％每月储蓄1000元或更少。受访者每月储蓄中位数为1733元，换言之，他们平均需要27.3年的时间才能积累足够的储蓄来实现财务自由。