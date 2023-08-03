新加坡与英国当局合作 协助调查F1前总裁欺诈案

F1前总裁涉嫌用新加坡银行存放未申报资产，副总理黄循财说我国执法机构在这起案件调查和诉讼过程中，与英国当局密切合作。

92岁的埃克尔斯通（Bernie Ecclestone）涉嫌在本地银行账户中拥有超过4亿英镑（约6亿9200万新元）的资产，但身为英国公民的他并没有向英国税务部门申报。埃克尔斯通2022年7月被控上法庭，指他在2013年7月至2016年10月期间进行虚假陈述。

黄循财代表总理书面回复盛港集选区议员蔡庆威和何廷儒的询问时说，政府遵从国际惯例，不能置评外国政府是否就具体案件请求法律援助。

“可以证实的是，新加坡金融管理局、新加坡警察部队和新加坡总检察署与英国当局紧密合作，并积极分享相关信息，帮助他们进行调查。”

黄循财也说，金管局在2017年针对涉事银行进行审查，评估其应对洗钱和恐怖主义融资风险的控制措施。当局在此期间也特意检查了银行与埃克尔斯通的往来。

经过评估，金管局发现涉事银行在应对洗钱的程序还有可改进的方面，但没有任何系统层面的漏洞或薄弱环节。

涉事银行也在2013年，针对埃克尔斯通未申报资产的相关新闻采取加强监管的措施，审批他银行账户的所有交易。

黄循财说，金管局将继续与金融机构合作，确保我国的金融业能有效对抗金融犯罪。