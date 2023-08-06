骑电单车往新山遇车祸 本地男女一死一伤 女伤者已返新治疗

本地一对男女骑电单车前往马来西亚新山途中，在第二通道撞上拖车，23岁男骑士当场丧命，22岁女乘客昏迷送院。

女乘客的家人已于事发隔天将她接回新加坡，目前人在医院接受治疗。

这起车祸发生在星期五（8月4日）晚上10时30分左右，地点在新马第二通道，从新加坡往新山方向的路段。

网民星期五晚上在Telegram交通信息群组发布的照片显示，男骑士身受重伤，头部周围有一大摊血泊，女伤者则倒卧在一旁。

照片中可见不少骑士和司机停下来围观，尝试给予援助。其中有人将两人的护照照片放上网，希望能把消息传达给他们的亲友。

根据《海峡时报》报道，依斯干达布蒂里警区主任拉末阿里芬助理总监证实了这场车祸，当时两人在第二通道9.5公里处朝新山方向行驶，电单车与一辆拖车的后部相撞后，双双被抛到了路上。

据拉末阿里芬称，一名23岁的男骑士当场宣告不治，一名22岁后座女乘客则在昏迷的情况下被送往当地医院医治。

依斯干达布蒂里警区一名警员星期天（6日）早上回复《联合早报》询问时说，女乘客的家属在星期六（5日）已把她接回新加坡医院接受治疗。

死者的亲人与朋友星期六也在社交媒体上，发文悼念他的离世。

一名自称是死者父亲的人士发脸书贴文说，对儿子的离世感到心痛。他也在更早之前的脸书贴文透露，儿子刚于今年5月服完兵役。