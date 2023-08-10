国大医学组织与工会合作开办培训学院

王康威

更新 /
更新 / 2023年8月10日 1:43 PM
发布 /
发布 / 2023年8月10日 12:57 PM
国立大学医学组织学院由国立大学医学组织，以及工会的医疗保健学院联手合作创办，是本地首个由公共医疗集群和工会合作开办的学院。左起：国大医学组织卓越医疗中心主任兼集团教育主任刘丹青客座教授、卓越护理中心主任兼集团主席护理总监许晓兰博士、保健服务雇员联合会会长丹娜乐芝米、卫生部长王乙康，国大医学组织首席执行官杨启源教授、副首席执行官蔡松钦、卓越综合医疗保健中心主任兼集团综合医疗保健主任王家良客座副教授、卓越领导与劳动力中心主任兼集团首席人力资源总监张美莲。（卓祾祎摄）
国立大学医学组织学院由国立大学医学组织，以及工会的医疗保健学院联手合作创办，是本地首个由公共医疗集群和工会合作开办的学院。左起：国大医学组织卓越医疗中心主任兼集团教育主任刘丹青客座教授、卓越护理中心主任兼集团主席护理总监许晓兰博士、保健服务雇员联合会会长丹娜乐芝米、卫生部长王乙康，国大医学组织首席执行官杨启源教授、副首席执行官蔡松钦、卓越综合医疗保健中心主任兼集团综合医疗保健主任王家良客座副教授、卓越领导与劳动力中心主任兼集团首席人力资源总监张美莲。（卓祾祎摄）

字体大小:

新加坡国立大学医学组织与工会合作开办新学院，为不同专业和层级的雇员提供各项职业和个人发展课程，预计国大医学组织的1万6000名雇员将能受惠，为医药领域的未来挑战做好准备。

新学院名为国大医学组织学院，由国大医学组织，以及保健服务雇员联合会、职总恒习和职总就业与职能培训中心合作成立的医疗保健学院（Healthcare Academy） 联手创办，旨在提供一站式学习、创新、交流和知识分享的平台。这也是本地首个由公共医疗集群和工会合作开办的学院。

卫生部长王乙康星期四（8月10日）在国大医学组织和保健服务雇员联合会国庆敬礼仪式上，为学院主持推介式。他在致辞时强调，本地医疗系统正面对重大变化，医疗人员的职责也将改变，要让他们准备好应对新职责，就必须加强培训和提升技能。

学院由四个中心组成，可为国大医学组织的1万6000名医生、护士、医疗保健人员，以及行政和辅助人员，提供专门课程和培训。

学院已经在今年4月开办课程，目前已有8000名雇员完成领导力培养和组织文化相关等10项课程。学院预计将在近期推出多40项课程，也会根据需求不断增加课程选择。除了内部课程，雇员也可参与医疗保健学院、职总恒习和职总就业与职能培训中心推出的课程，包括7万5000个线上微型课程。国大医学组织的雇员在报读课程时可享有全额津贴。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容