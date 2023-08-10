国大医学组织与工会合作开办培训学院

新加坡国立大学医学组织与工会合作开办新学院，为不同专业和层级的雇员提供各项职业和个人发展课程，预计国大医学组织的1万6000名雇员将能受惠，为医药领域的未来挑战做好准备。

新学院名为国大医学组织学院，由国大医学组织，以及保健服务雇员联合会、职总恒习和职总就业与职能培训中心合作成立的医疗保健学院（Healthcare Academy） 联手创办，旨在提供一站式学习、创新、交流和知识分享的平台。这也是本地首个由公共医疗集群和工会合作开办的学院。

卫生部长王乙康星期四（8月10日）在国大医学组织和保健服务雇员联合会国庆敬礼仪式上，为学院主持推介式。他在致辞时强调，本地医疗系统正面对重大变化，医疗人员的职责也将改变，要让他们准备好应对新职责，就必须加强培训和提升技能。

学院由四个中心组成，可为国大医学组织的1万6000名医生、护士、医疗保健人员，以及行政和辅助人员，提供专门课程和培训。

学院已经在今年4月开办课程，目前已有8000名雇员完成领导力培养和组织文化相关等10项课程。学院预计将在近期推出多40项课程，也会根据需求不断增加课程选择。除了内部课程，雇员也可参与医疗保健学院、职总恒习和职总就业与职能培训中心推出的课程，包括7万5000个线上微型课程。国大医学组织的雇员在报读课程时可享有全额津贴。