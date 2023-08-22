本地研发RNA贴片 可缩小术后疤痕超过八成

本地初创企业推出新型皮肤贴片，和市面上的一般硅胶贴片相比，新贴片可把术后疤痕面积缩小超过八成，疤痕组织则可减少三成。

由南洋理工大学和全国皮肤中心合作成立的初创企业RNAscence Biotech，开发一款基于核糖核酸（RNA）纳米分子药物的皮肤贴片，可以有效减少疤痕形成。这是全球首个使用RNA技术的皮肤产品，通过生物可溶解的微针来传送活性成分。

临床试验显示，使用新皮肤贴片的皮肤手术病患，同使用现有硅胶贴片的病患相比，术后疤痕在60天后减少了84%，疤痕组织也少三成。

负责产品临床研究的全国皮肤中心高级顾问兼研究负责人郑宏量副教授介绍，产品使用的RNA技术是安全和具针对性的，适用于所有类型的伤口。比起硅胶贴片，RNA贴片功效更佳，也没有类固醇药物的副作用。

RNAscene接下来将进一步推广RNA贴片，让更多医生和病患使用，公司也将继续研究针对湿疹等本地常见皮肤病的贴片。

RNAscence目前与另外六家初创企业，设在生物医学科技孵化器“co11ab Novena”。卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生星期二（8月22日）为co11ab主持开幕。

co11ab由南大、新加坡科技研究局（A*Star）和国立健保集团耗资1500万元打造，坐落在诺维娜健康城（HealthCity Novena）南大李光前医学院校区内，是本地首个位于医疗保健区的生物医学科技孵化器。占地1100平方米的中心，设有14个办公室，以及可供24个研究员使用的实验室。