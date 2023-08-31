王乙康：活跃乐龄中心应转型吸引年长者保持健康

政府在推出乐龄SG计划之际，活跃乐龄中心也应发展新的运作模式，吸引年长者到那里社交，以保持活跃生活。我国也应通过远程医疗服务，减少年长者到急诊部门或综合诊疗所求医的次数。

卫生部长王乙康星期四（8月31日）晚上，以颁奖嘉宾的身份出席第15届全国医学卓越奖颁奖典礼。他在致辞时提出他对活跃乐龄中心转型的看法。

王乙康说，卫生部希望让更多年长者，在家或社区内保持活跃和健康生活，因此与多家机构合作，推行不同计划。例如，2023年幸福老龄化行动计划、推广慈怀疗护，以及健康SG计划。政府也准备推出乐龄SG计划（Age Well SG），以促进年长者的健康，并降低社交孤立的风险。

李显龙总理在今年国庆群众大会演讲中宣布，政府将推出乐龄SG计划，与早前启动的健康SG计划相辅相成，下来几个月会公布更多详情。

王乙康也提到，我国在加强社区和居家护理服务能力的同时，仍须继续重视和肯定我们在医疗研究和服务方面的传统优势。

今年共有六名杰出的临床医生以及科学家获颁全国医学卓越奖：新加坡国立癌症中心总裁黄殷祺教授和新加坡国立大学心脏中心高级顾问医生陈淮沁获全国卓越临床医生奖；杨潞龄医学院和国大医院妇产科主任楚兰尼副教授（Mahesh Choolani）获全国卓越临床科学家奖；陈笃生医院预防与控制部主任洪诗娉兼职副教授、新加坡中央医院风湿病与免疫学高级顾问医生汤普（Julian Thumboo）教授获全国卓越临床医生导师奖；国立脑神经医学院高级顾问医生陈俊杰副教授获全国卓越医生教育者奖；樟宜综合医院EAGLEcare项目获团体奖。