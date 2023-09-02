本地公立医院开设全球首家健康长寿诊所

本地开设全球首家设于公立医院的健康长寿诊所，目标是要在10年内将新加坡人的健康寿命延长三年。

新加坡国立大学医学组织、国大杨潞麟医学院和亚历山大医院星期四（8月31日）联合为全球首家公共医疗机构设立的健康长寿诊所（Healthy Longevity Clinic）揭幕。

健康长寿诊所旨在延缓生理衰老，通过基于证据的诊断和干预来优化生理功能和恢复力，延长人们的健康寿命。

诊所将利用采集自新加坡人口的衰老生物标志物（biomarker of aging），并结合国大医学组织健康长寿研究中心的研究成果，通过个性化定制健康护理计划，实现精准医疗，帮助国人延年益寿。

诊所开展个性化评估，其中包括一系列创新技术，例如测量动脉僵化程度的脉搏速度测试仪、皮肤生理年龄监测器、心肺运动指标读取器等。

生物电阻抗分析仪器从参与者指尖读取各项数据，从而采集他的脂肪含量、体内水分、肌肉质量等重要身体指标。（邬福梁摄）

由医生、护士、职业营养师和健康教练组成的医疗团队跨学科合作，共同制定个性化的健康护理计划，针对每个个体的身体情况，进行饮食、作息、锻炼等生活方式调整，必要时还会辅以医药治疗。

诊所也将提供定期的健康辅导课程、远程数码健康监测工具等服务。计划参与者将在六至12个月或最多24个月内重新进行评估，以追踪他们的进展并提供持续支持。

以12个月的疗程为例，基础评估费用约为1500元，若重新进行评估，该计划将花费约3000元。计划现在接受35岁以上无长期基础疾病者，以及年龄介于35岁到70岁，有一种稳定的长期基础疾病的人。