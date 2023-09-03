接易华仁负责F1大奖赛 陈诗龙：赛事未受贪污案影响

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生接替交通部长易华仁，负责今年一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛事务。

星期天（9月3日）晚上，大巴窑建屋局中心广场举行F1意大利大奖赛放映与互动活动。

陈诗龙出席活动并接受媒体采访时说，F1新加坡大奖赛未受贪污调查案影响，且正全速进行。

今年7月11日，交通部长易华仁和酒店地产大亨王明星被贪污调查局逮捕调查。王明星被视为我国引进F1的主要推手，F1新加坡大奖赛也开创了全球首个F1夜间赛事。他也创办了新加坡赛车公司，负责管理和运营本地赛事。易华仁自担任贸工部政务部长以来，一直负责新加坡大奖赛事务。

陈诗龙说，在当局调查结果出来前，对此无法置评。但他指出，新加坡大奖赛的筹备工作正有序开展。

对于贪污调查是否影响新加坡声誉，陈诗龙认为，应将调查案与赛事分开来看。他说，希望能吸取经验，在日后做得更好。

陈诗龙说：“新加坡自2008年起开始举办F1新加坡大奖赛，一直到2019年，有超过50万名观众前来观看这项赛事，并且创造的收益超过15亿元。F1赛事给我国带来了显著的经济效益，也显著提升了新加坡的知名度。因此，会继续将这个赛事办下去。”

今年的F1新加坡大奖赛将于9月15日至17日举办。陈诗龙说，赛事门票非常抢手，在23个观赛区中，有16个的门票已经售罄。剩余七个观赛区中，有五个区域的门票所剩无几。

由于滨海湾浮动舞台正进行重建，使得该区域看台关闭，导致观众座位相应减少17%，只有约25万个座位。主办方因此在多个地点增加了约1万个座位，以应付需求。