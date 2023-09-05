中秋节网卖月饼诈骗 8月至少27人被骗逾32万元

中秋节将至，诈骗团伙顺势在网上卖起月饼，诱使受害者下载恶意软件圈钱。单在8月，就至少有27人误坠这类骗局，损失金额至少32万5000元。

新加坡警察部队星期二（9月5日）发文告说，在这类骗案中，受害者一般会在社交媒体平台脸书和Instagram看到销售月饼的广告，接着联系骗子乔装的“卖家”下订单。

骗子往往会通过WhatsApp与受害者对话，再引导他们点击链接购买商品或付款。不知情的受害者因为点击链接，在手机安装了含有恶意软件的安卓软件包（Android Package Kit，简称APK）。骗子得逞后，可远程操控手机，盗取银行账户和密码。

受害者只有发现银行户头出现未经授权的交易时，才会发现自己上当。

文告指出，在一些案件中，骗子也可能要求受害者经由PayNow或银行户头汇款，随后再谎称月饼的生产线或人手出现问题，必须取消订单。骗子会以退款为幌子，诱导受害者下载恶意软件，最后盗走钱财。

警方提醒公众，从第三方或可疑网站下载手机应用时，应多加留意，也应通过“ACT”步骤来保护自己。

“A”代表“加”（Add），即主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”代表“查”（Check），即时刻留意诈骗迹象，确保交易是通过真实平台完成；“T”代表“报”（Tell），遇到骗案后要尽快通知当局，以防更多人受害。