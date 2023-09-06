F1车赛期间 滨海湾一带特定时段禁空中活动

配合即将举行的一级方程式赛车（F1）夜间大赛，公众在9月14日至18日的特定时段内，不得在滨海湾一带及周边地区操作遥控无人机、放风筝或让大型气球升空，以策安全。

新加坡民航局星期三（9月6日）发文告说，当局将在特定时段设立临时限制区以确保公众安全，也让直升机在F1大赛期间进行低空拍摄。

受影响地点包括滨海湾、滨海堤坝、滨海湾花园、中峇鲁、乌节路、小印度、牛车水和体育城等。公众可到F1夜间大赛网站查询禁飞详情。

实行临时限制区的时段是：

9月14日下午2时30分至15日零时；

9月15日下午4时30分至16日零时30分；

9月16日下午4时至17日凌晨1时30分；

9月17日下午4时至18日凌晨1时30分

不超过平均海拔4000英尺内的空间，都属于临时限制区。除非获得当局批准，否则在特定时段内不得进行操作无人机、放风筝或让大型气球升空等空中活动。

违反航空条例（Air Navigation Order）的初犯者，可被罚款最高2万元，重犯者可罚款最高4万元或坐牢最长15个月，或两者兼施。违法操作无人机的初犯者，则可被罚款最高5万元、坐牢最长两年、或两者兼施。重犯者可罚款最高10万元、坐牢最长五年，或两者兼施。



