新外劳税框架明年生效 建筑环境业推新措施促转型

建筑环境业要转型，须确保科技和创新贯穿整个工作流程，包括人力安排和合约条例等。



国家发展部长李智陞星期三（9月6日）在国际建筑环境周开幕仪式上，宣布业内即将实施的几项新措施。



其中，现有的外劳配额（Man-Year Entitlement）从2024年1月1日起废止，由新的外劳税框架替代。在新框架下，企业聘请工作准证持有者进行场外工作（offsite work），须支付的外劳税比在场地工作的更低。

场外工作包括制造和装配设计（Design for Manufacturing and Assembly，简称DfMA），也就是先在工厂生产建筑模块，再运往工地组装。李智陞宣布，新框架涵盖的范围扩展至更多DfMA方面，鼓励企业采取更高科技和高效率的建筑方式。



另外，业界也将逐渐以新工程合同（NEC4）替代传统合同，让各签署方在施工过程中，能更加灵活应对成本和进展变动。这将能促进各方合作，减少不必要的纠纷。



建设局和新加坡劳动力发展局也将与建筑环境企业合作，重新设计业内常见的工作。李智陞举例说，项目工程师可利用科技在线上远程监工，或把基本工作自动化。这样一来，他们就可以专注于更高价值的工作，如项目策划和数据分析。

国际建筑环境周是亚太规模最大的建筑环境展览之一，参与的海内外展商超过100个。展览9月6日至8日在金沙展览及会议中心举行。