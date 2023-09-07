男子涉殴打保安被捕 保安被指伤害男童助查

孩童玩激光笔屡劝不听，保安人员强制没收后，隔日被孩童父亲殴打。涉嫌伤人的44岁男子已被捕，保安人员则被指伤害孩童，目前正在协助警方调查。

保安雇员联合会星期二（9月5日）在脸书贴文，揭露今年7月在白沙公寓发生的一起凌辱保安员事件。

根据贴文，一名公寓保安主管执勤时，发现一名孩童在游乐场玩激光笔。保安主管上前劝阻，孩童却拒绝服从，前者于是此按公寓规定，把激光笔没收。

隔日，孩童父亲上门找保安主管理论，他越说越激动，一气之下一拳打向保安主管的左脸颊，并拿了一把高脚椅扔向保安主管。

新加坡警察部队受询时说，警方在7月11日凌晨零时40分接获相关报案，地点在巴西立林（Pasir Ris Grove）99号，也就是心怡苑（NV Residences）的所在地。

警方说，一名41岁男子当时受了轻伤，但他拒绝送院，一般相信此人就是案中的保安主管。除此之外，一名44岁男子也因涉嫌危及他人生命或人身安全，在蓄意伤人的罪名下被捕。

此外，警方也在调查涉及上述41岁男子的一起蓄意伤人案。他被指伤害一名11岁男童，导致男童受轻伤。

警方调查仍在进行中。