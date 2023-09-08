新加坡计划从印尼进口2千兆瓦低碳电力

新加坡计划通过五个项目，从印度尼西亚进口2千兆瓦低碳电力，这是我国至今最大宗的电力进口宣布。若所有项目最终都能顺利落实，预计到了2035年，这些低碳能源可为我国提供约15％电力。

贸工部属下的能源市场管理局星期五（9月8日）宣布，有条件批准五个从印尼进口低碳电力的项目。低碳电力包括太阳能、风能和水力发电等，我国主要会从印尼输入太阳能。

负责这些项目的公司包括吉宝能源（0.3千兆瓦）、葡萄牙再生能源公司EDP Renewables APAC（0.4千兆瓦），以及由本地、印尼和马来西亚企业合组的三家公司，即Pacific Medco Solar（0.6千兆瓦）、Adaro Solar International（0.4千兆瓦）和Vanda RE（0.3千兆瓦）。

我国于2021年宣布，计划到了2035年进口最多4千兆瓦低碳电力，预计到时这将占我国电供的30％左右。新宣布的印尼低碳电力进口项目，足以满足我国一半的进口目标。

新印在低碳电力进口方面的合作，以两国这两年来签署的三项合作谅解备忘录为基础。

这包括人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生，以及印尼能源和矿产资源部长塔里夫（Arifin Tasrif），星期五于印尼可持续发展论坛举行期间，在雅加达签署的低碳能源项目和跨境电力贸易合作谅解备忘录。

通过这项合作谅解备忘录，两国政府会根据国内的法律和条例，合力支持跨境低碳电力贸易项目的发展，以及合作促进跨境电力交易的互联互通。