偷拍15岁亲孙女如厕冲凉 61岁祖父判监15周

对15岁外孙女起色心，在厕所内放置手机拍摄外孙女如厕和冲凉，把视频截图收藏之余，还侗言要将视频放上网，61岁外公被判坐牢15周。

犯下恶行的外公（61岁）面对三项控状，包括非礼、侮辱女性和威胁散播私密照。他在星期五（9月8日）承认其中一项，余项交由法官下判时一并考虑。

为保护受害者，法官谕令媒体不得报道任何会泄露受害者身份的资料，包括被告的名字和案发地点。

案情显示，受害者是被告的亲外孙女，案发时年仅15岁，是一名中学生。外孙女之前是与父亲同住，但由于遭受父亲家暴，社工于是将她安置在外祖父母的家。受害女生的母亲已在2014年过世。

在2019年7月，被告启动了手机的录像功能后，把手机放置在家中唯一的厕所的架子上，目的是要偷拍外孙女。

外孙女过后使用厕所，在没有察觉厕所藏有手机的情况下，被拍下如厕和冲凉的画面。被告事后取回手机，观看了录像内容，并对外孙女裸体的画面进行截图收藏。

被告不久后威胁外孙女要视频上载脸书，后者这才知道自己被偷拍。她要求被告删除视频但遭被告拒绝。根据法庭文件，外孙女在事发两个月后，也就是10月16日报警。

调查显示，警方在被告的手机内找到多张外孙女的裸体截图，也发现另一名女亲戚在厕所里的画面。被告也将外孙女个体从照片中单独截出，“遮蔽”背景，拍摄地点也就无从得知。被告甚至通过移花接木的手法，把他与孙女的脸像置入性画面上，并称那么做是为了试探自己是否会对孙女起色心。

手机中的一则视频也显示被告曾进行测试拍摄，以确保手机的拍摄角度对准目标。

控方指出，受害者因被家暴而与被告同住，但被告却滥用年纪尚轻的外孙女对他的信任，对她下手，罪行严重。控方认为，被告拒绝删除外孙女的偷拍视频，足见他缺乏悔意，因此要求法官重罚。

考虑到被告与受害者的关系，以及被告是预谋干案等因素，法官最终判被告坐牢15周。