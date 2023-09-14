劳发局推海事与岸外能源转业计划 到2025年预计400人受惠

雇有超过900名员工的海事工程企业精砺控股有限公司，在冠病疫情暴发时遭受重击，但公司没有裁员。熬过低潮期后，公司积极转型，让32名新旧员工参与新加坡劳动力发展局的海事与岸外能源转业计划，希望栽培更多本地中层主管。

劳发局在今年4月推介这项转业计划，为有意从事海事能源相关工作但没有经验的新雇员，提供在职培训，或为现有雇员重新设计工作，通过系统培训学习新技能，以担任机械工程师、脱碳工程师及卫生、安全和环境工程师等职务。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期四（9月14日）走访位于大士卡尔路的精砺（Dyna-Mac）控股，并与参与转业计划的员工交谈后，在记者会上赞赏这家企业通过重新培训员工克服人力挑战，并制定新愿景，进军海事脱碳和可持续发展领域。

为期两年的转业计划，预计到2025年可让400人受惠。除精砺控股外，目前已有超过25家企业，包括海庭（Seatrium）、Strategic Marine、马可波罗海业（Marco Polo Marine）、新加坡哈里伯顿（Halliburton）都派员参与。

这项计划开放给年满21岁的公民或永久居民申请。新聘和原有雇员的受训期，分别是半年和三个月。劳发局希望有40%的名额，提供给40岁以上者，或长期失业的新加坡公民。迄今已有22名40岁及以上者参与转业计划。

雇员受训期间，参与计划的雇主每月可获70%或最高4000元的薪金资助。聘请长期失业公民或40岁以上者，获薪金资助的数额和期限，会更多和更长。

有意参与转业计划的企业，可联系新加坡海事工业商会（careerdevelopment@asmi.com）。