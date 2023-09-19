美联储利率决策前亚股疲软 新加坡股市周二跌0.69％

亚太股市星期二（9月19日）多数下跌，继星期一（18日）纽约股市收平后，市场静候美国联邦储备局本周的利率决策会议结果，并关注原油价格走高的情况。新加坡股市的海峡时报指数星期二下跌0.69％或22.64点，闭市报3240.75点。

东京股市星期二领跌，跌幅一度超过1％，收市时缩小至0.87％。深圳、首尔和悉尼股市分别跌0.88％、0.60％和0.45％，上海持平，香港小涨0.37％。

这是关键的一周，除了美联储会议，英国中央银行预期将宣布它此轮周期的最后一次加息，而市场也将密切留意日本央行改变超宽松货币政策的任何蛛丝马迹。

市场普遍预期美联储星期三（20日）将议决维持利率不变，但对美联储之后的计划则看法不一，继续加息和停止加息看法各有支持者。在央行的决策出炉前，投资者基本上是等待观望。

布伦特原油期货价目前已达到每桶95美元水平，正在快速迈向每桶100美元。这让人担心通货膨胀率将保持远高于美联储的2％目标。

法新社引述SPI资产管理公司管理合伙人殷尼斯（Stephen Innes）报道说：“尽管美联储可能维持利率不变，但预计将通过声明和点阵图传达坚决的鹰派立场，并有可能在今年晚些时候再次加息。”

新加坡股市星期二整体交易量增至11亿股，交易总值增至8亿8891万元。全场上升股仅256只，下跌股253只。

30只海指成份股当中，多达21只下跌，六只股价上涨，三只持平。三只本地银行股皆下跌，大华银行（UOB）下跌1.21％至28.55元，星展集团控股（DBS）股价跌1.17％至33.83元，华侨银行（OCBC）跌0.94％至12.67元。

扬子江船业（Yangzijiang）和新航（SIA）是星期二跌幅最大的两只海指成份股，各跌2.94％和2.06％，闭市报1.65元和6.66元。新电信（Singtel）是涨幅最大的成份股，股价涨2.49％，闭市报2.47元。它星期一宣布区域数据中心业务获得投资公司KKR投资11亿元入股持有20％股权。