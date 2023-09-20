本地音乐人林智强加控一项侮辱女性尊严罪状

本地知名制作人兼“新加坡偶像”评审林智强再被加控一项侮辱女性尊严的罪状，被指受害的女性增至五人。

被告林智强（Ken Lim，59岁）是Hype Records唱片公司的执行董事。

加上星期三（9月20日）早上的新控状，他一共面对七项控状，包括六项侮辱女性尊严罪和一项非礼罪。

根据新加控的控状，林智强被指在2012年7月25日晚上7时到10时30分之间，在位于亨德申路的公司内，与一名女子聊音乐事业时，问她是否是处女，还问“如果我现在跟你发生性关系怎么办？”。

据《新明日报》早前报道，林智强被指于2021年11月23日在位于亨德申路的公司内，非礼一名当时25岁的女子的胸部，并在今年3月被控上法庭。

随后，他陆续被爆出对另外三名女艺人做出侮辱女性尊严的举动，包括于2013年间在办公室内，向一名受害人表示，如果她不求回报与他人性交，为何不以性换好处。

他也被指曾于1998年至1999年间，在经禧圈（Cairnhill Circle）一带的住家内，播放本地“性后”钟爱宝（Annabel Chong）和多人性交的片子给另一名受害人看，并曾对她说，若性方面不在行，他能给予帮助。

林智强的律师代他发出声明，指林智强初次被控时已经否认所有指控，并已做好准备在审讯中证明自己的清白。

林智强目前以1万元获得保释，案展9月22日进行审前会议。