职总建议政府制定有薪看护假

新加坡正迅速成为超级老龄化社会，全国职工总会呼吁政府实施有薪看护假，为须承担看护责任的雇员减轻负担。

目前承担看护责任的上班族，若须要照顾年长、生病或残障的家庭成员，并没有法定有薪看护假。换言之，他们只能自行请假。不过近年自愿提供有薪家庭护理假期的雇主，已从2012年的15%，增加至去年的约三成。

职总秘书长黄志明星期三（9月20日）呼吁政府制定有薪看护假，让承担看护责任的雇员可安心请假。与此同时，职总也促请雇主自愿为员工提供有薪看护假，并落实灵活工作安排，打造支援看护者的生态系统。

职总从去年8月开始，通过为期一年的“同心同行共创未来”（#EveryWorkerMatters）对话会，深入了解本地雇员面对的挑战、想法与诉求。其中一个群体是所谓的“夹心层”，即上有老下有小，且须承担家庭看护责任的雇员。

对此，职总提出两大建议，分别是雇员应有更多灵活工作安排的选项，以解决不同的看护需求；雇员需要更多支援，来看护年长的家庭成员。

黄志明星期三早上在达曼裕廊职总保健活跃乐龄中心，与超过25名看护者对话，了解他们所面对的挑战及希望获得什么样的协助。他过后对记者说，本地劳动力正迅速老龄化，未来会有更多雇员须承担看护责任，如果雇主能提供灵活工作安排，对劳资双方而言是一种双赢。

“雇主可在人手短缺的情况下留住员工，员工也可在照顾家人的同时继续工作养家。”

职总一项针对本地1000名20岁以上雇员和求职者展开的网上调查结果显示，有高达85%的受访者认为，灵活工作安排是最能协助他们平衡工作与看护责任的方式，其他方式还包括有薪看护假（64%）、财务援助（57%）、无薪假（34%）、看护服务（31%）及看护者支援服务（29%）。