本地新设专门针对亚洲患者的肺病研究中心

患上呼吸系统疾病的亚洲患者，病因与西方患者有所不同，传统治疗的效果较差。本地成立新的呼吸疾病研究中心，重点研究如何为亚洲患者提供针对性的预防、诊断和治疗方法。

南洋理工大学李光前医学院新成立的肺部健康学术研究中心（TARIPH），旨在了解新加坡和亚洲的呼吸系统疾病，开发适合哮喘、慢性阻塞性肺病（COPD）和支气管扩张（Bronchiectasis）等慢性呼吸道疾病的检测、预防和治疗方法，改善亚洲患者健康。中心也会成立患者联网组，邀请患者和看护人员为病学研究提供意见。

有研究证据表明，由于气候、环境、遗传、新陈代谢和文化的差异，亚洲人呼吸系统疾病的病因与西方人有所不同，传统治疗的效果较差。例如本地热带气候导致室内外空气中的真菌含量较高，患肺病的亚洲人群比非亚洲人群更容易出现特定的过敏反应。另外，西方常见的使用类固醇的治疗方式，对亚洲患者的效果不同，出现类固醇抵抗的比例也不同，值得进一步研究。

中心正进行的研究包括比较新加坡与非亚洲哮喘、慢性阻塞性肺病和支气管扩张患者，来了解不同的生物标准物，以便能更早诊断以及提出针对性的治疗。中心也同新加坡环境生物工程中心（SCELSE）合作，收集本地150个患者住家的空气样本，以研究空气质量与治疗结果的关系。

研究中心也成立了本地首个呼吸医学研究病患小组，目前已有九名肺病患者和一名看护人员正式加入。他们除了为研究提供数据，也会通过向研究人员分享自己的生活经历和需求，提出当前治疗的缺陷，完善研究题材。他们也会从病患角度对研究结果进行分析，并与研究人员共同改善治疗方案。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期三（9月20日）为肺部健康学术研究中心主持开幕仪式。有意提出意见的肺病病患也可以直接电邮（tariph@ntu.edu.sg）研究中心，与研究人员联系。