妇女买29元月饼 被转走7.6万元

看到脸书广告称八个猫山王小月饼只售20多元，51岁女行政人员误坠骗局，让她痛失原本用来支付预购房屋首付和装修费的7万6000元。

受害者李女士（51岁）向《新明日报》说，9月14日在脸书看到一家“阳光饼屋”的月饼广告。

她说： “广告中提到能以29元9角购买八个装猫山王冰皮小月饼，而原价是56元9角。之前我儿子说打算买月饼送给客户，于是我就想先买两盒来品尝，如果好吃就推荐给儿子。”

当她点击广告附上的链接进入通讯软件后，对方发来一个链接要求她下载应用来填写送货地址，并先支付1元来确认订单。

她说：“我知道有很多骗局，也担心钱会被突然转走，于是就谎称我没有用PayNow，而对方说可以先帮我支付。”

她说，当天下载软件后，手机没有异常，还能正常使用，她当晚10时临睡前检查账户，里面的钱也都还在，岂料隔日早上她再检查账户时，发现无法登录，连忙赶到附近的提款机查看，才发现户头里的7万6538元，被分成四次转走。

她还说： “这些钱里面，约5万元是我准备用来支付预购组屋首付的钱，其余则是装修费。钱被转走后，我不知如何是好。”

她指在这段期间完全没有收到电邮或短信通知，“就算短信可以被拦截或删除，但银行总该发送电邮通知，因之前有设定同时接收短信和电邮通知。而不必非等事情发生后，我亲自去询问后才发现。”

她说，下载软件被骗，固然她有一定的责任，但她认为银行没及时发现交易异常，也理应负起责任。

警方受询时证实接获投报，调查工作正在进行中。